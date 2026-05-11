Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 11 mai 2026.

Si le temps s'annonce une nouvelle fois agité à Lyon en ce début de semaine, quatre départements de la région sont concernés par une vigilance météo. L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 11 mai.

Une vigilance qui sera valable pour la deuxième partie de journée, où des orages parfois violents sont attendus.

A noter également que la Haute-Savoie et l'Isère sont également concernés par une vigilance avalanches ce lundi.