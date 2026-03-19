Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un incendie de voiture se propage sur le compteur à gaz d'un immeuble à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Incendie de voiture à Lyon : 60 pompiers mobilisés, 11 personnes évacuées, aucun blessé.

    Plus de peur que de mal dans le 9e arrondissement de Lyon. Dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars, un incendie de voiture s'est déclaré avant de se propager jusqu'au compteur à gaz d'un immeuble. Pour prévenir une potentielle explosion liée au gaz, une soixantaine de pompiers ont été dépêchés sur place pendant près de cinq heures.

    Selon les informations du Progrès, onze personnes ont été évacuées et relogées. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Lire aussi : Chilien jugé à Lyon pour le meurtre de son ex-petite amie : nouvelles recherches sur un ADN inconnu

    à lire également
    Grande Mosquée de Lyon
    Fin du ramadan : on connait la date de la rupture du jeûne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un incendie de voiture se propage sur le compteur à gaz d'un immeuble à Lyon 09:34
    Grande Mosquée de Lyon
    Fin du ramadan : on connait la date de la rupture du jeûne 09:31
    "Une manœuvre grossière" : A Lyon, Place publique charge Aulas "qui se fait passer pour un homme de gauche" 08:37
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : le métro B partiellement à l'arrêt après un incident technique 07:59
    Chilien jugé à Lyon pour le meurtre de son ex-petite amie : nouvelles recherches sur un ADN inconnu 07:51
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:30
    Lyon soleil
    Un grand soleil et de la douceur à Lyon ce jeudi 07:14
    Jean-Michel Aulas
    Municipales à Lyon : "Doucet a déformé tout ce qui a été dit" attaque Jean-Michel Aulas 07:00
    Saint-Genis-Laval s'oppose à l'installation d'une structure d'accueil temporaire dans son CADA 18/03/26
    TCL : à Lyon, le métro A est partiellement interrompu 18/03/26
    Guitare
    TCL cherche des artistes pour jouer sur le réseau de transports en commun lors de la Fête de la musique 18/03/26
    hommage gérard collomb lyon
    Lyon : "Pas une voix pour Aulas et Sarselli" écrit l'ex-proche de Gérard Collomb, Louis Pelaez 18/03/26
    Saint-Fons : après des votes invalidés contre lui, le maire sortant appelle à voter pour l'union de la gauche 18/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut