Incendie de voiture à Lyon : 60 pompiers mobilisés, 11 personnes évacuées, aucun blessé.

Plus de peur que de mal dans le 9e arrondissement de Lyon. Dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars, un incendie de voiture s'est déclaré avant de se propager jusqu'au compteur à gaz d'un immeuble. Pour prévenir une potentielle explosion liée au gaz, une soixantaine de pompiers ont été dépêchés sur place pendant près de cinq heures.

Selon les informations du Progrès, onze personnes ont été évacuées et relogées. Aucun blessé n'est à déplorer.

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