Un Lyonnais lance la toute première bière au flan

Le Lyonnais Benjamin Martinetto (La Flanterie) lancera le 22 novembre prochain la toute première bière au flan.

Si vous aimez la bière et le flan, cette information peut vous intéresser. Fort de ses dégustations de flans à travers toute la France (il a même une page Instagram dédiée, appelée La Flanterie), le Lyonnais Benjamin Martinetti s'est associé à la microbrasserie DWYN Brewing, située à Montagny (Rhône) pour proposer la toute première bière au flan. Et tout le monde pourra y goûter.

Le samedi 22 novembre, le Lyonnais a en effet prévu un lancement exceptionnel chez Vivants, un bar à bières situé rue Neuve dans le 2e arrondissement de Lyon. Seront proposés lors de cet événement une dégustation de cette bière mais aussi de flans spéciaux concoctés par la Boulangerie Marcel. Son gérant proposera quatre flans signatures, vanille classique, pécan, coco et noisette, avec des portions ultra généreuses (une part = un quart de flan), idéales pour accompagner une pinte de bière au flan.

Fruit d'un an de travail entre la Flanterie, DWYN Brewing et Vivants, cette bière propose de capturer toute la gourmandise du dessert dans une vraie bière. "On voulait une vraie bière, avec des marqueurs du flan : la texture, la rondeur, la vanille. Le résultat, c’est une bière qui se savoure vraiment, et qui matche parfaitement avec une part de flan", indique Benjamin Martinetti.

Rendez-vous le samedi 22 novembre, de 14h à 17h chez Vivants, 26 rue Neuve dans le 2e arrondissement de Lyon pour déguster cette nouvelle bière insolite.