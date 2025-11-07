Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : deux ans de prison pour l'agresseur

L'homme qui avait agressé les secours, lors d'une intervention à Vénissieux, a finalement écopé de deux ans d'emprisonnement assortis de la révocation d'un sursis de deux mois.

Lors de l'audience tenue le jour même, le prévenu a contesté les faits. Ce dernier a néanmoins été condamné à deux ans d'emprisonnement, assortis de la révocation d'un sursis de deux mois. L'agresseur devra également verser 1 200 euros au profit de l'un des pompiers : "Le syndicat Sud se félicite de cette prise en compte de la justice à la hauteur des faits reprochés", tient à affirmer le SDMIS à l'issue de cette décision.

Le 4 novembre dernier, les sapeurs-pompiers du SDMIS et une équipe du Samu étaient pris à partie par une personne secourue et plusieurs riverains à Vénissieux. Après ces faits de violences, condamné par le SDMIS et la préfecture du Rhône, l'agresseur a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Agression des secours

Pour rappel, les équipes de secours avaient été agressées lors d'une intervention rue Beethoven à Vénissieux le 4 novembre dernier. Appelés pour secourir un homme pris de convulsions, les sapeurs-pompiers du SDMIS 69 et une équipe du Samu auraient été confrontés à une violence soudaine. L’individu soigné se serait brusquement montré agressif, avant qu’un attroupement de riverains hostiles ne s’en prenne aux secours.

Face à la menace, les équipes avaient été contraintes de se réfugier dans un commissariat de police, abandonnant leur ambulance sur place. La police avait interpellé l’individu qui se trouvait dans l’ambulance et dispersé le groupe hostile.

