Lyon : qui seront les têtes des listes de la gauche dans les neuf arrondissements

  • par NC et PT

    • Les contours de la campagne de réélection de Grégory Doucet se précisent. Après le périmètre de l'union de la gauche, c'est le casting de ses têtes de liste d'arrondissement qui se dessine.

    Alors que la maire sortante du 3e arrondissement Marion Sessiecq a d'ores et déjà lancé sa campagne, que les maires écologistes sortants des 1er, 7e et 8e arrondissement s'apprêtent à le faire, Lyon Capitale détaille les têtes de listes de la gauche (hors LFI) dans les neuf arrondissements.

    Deux mairies devraient être confiées aux socialistes

    Grégory Doucet fait le pari de la continuité et d'une prime aux sortants qui peine à se matérialiser. Les maires des 1er, 3e, 4e, 5e et 7e arrondissements, Yasmine Bouagga, Marion Sessiecq, Rémi Zinck, Nadine Georgel, Fanny Dubot, tous écologistes, rempilent donc. Un temps pressenti pour remplacer Mohamed Chihi au poste d'adjoint à la sécurité en cas de réélection de Grégory Doucet, le maire du 8e, Olivier Berzane serait lui aussi reconduit.

    Les écologistes confieraient la mairie du 9e arrondissement aux socialistes. Emmanuel Giraud partira en campagne à la place de la maire sortante Anne Braibant (Les écologistes). Les socialistes récupèrent également la tête de liste dans le 6e arrondissement, même si le nom de la personne qui mènera campagne n'a pas encore fuité. Enfin, l'adjoint aux mobilités de Grégory Doucet, Valentin Lungenstrass devrait repartir de son côté face au maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver.

    En 2020, les écologistes n'avaient concédé aucune mairie d'arrondissement à leurs partenaires de gauche. Cinq ans plus tard, en difficulté dans les sondages, ils se montrent plus généreux. Ils ont fait aussi fait plus de place aux autres partis. En cas de victoire, ils n'auraient ainsi plus la majorité absolue comme c'est le cas aujourd'hui.

