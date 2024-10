Fermeture de la station de l'Alpe du Grand Serre en Isère : l'opposition régionale dénonce l'abandon de l'Etat

Le 4 octobre, le conseil communautaire de la Matheysine a acté la fermeture de la station de ski de l’Alpe du Grand Serre, en Isère. Le groupe Socialiste et écologiste à la Région dénonce l’inaction de l’Etat pour soutenir les stations de moyenne montagne.

C’est officiel, la station de ski de l’Alpe du Grand Serre, en Isère, va définitivement fermer. Une décision prise le 4 octobre dernier lors du conseil communautaire de la Matheysine et après trois ans de bataille afin d'obtenir les fonds nécessaires pour le projet de transition de la station porté par Coraline Saurat, présidente de la Communauté de communes de la Matheysine (CCM) et membre du groupe Socialiste, écologiste et démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le financement nécessaire n’a pas été atteint

Le projet qui "suscitait l’adhésion de tous, élus, habitants, socioprofessionnels" et "était regardé comme pilote à l’échelle nationale (…) n’a pas réussi à réunir les financements nécessaires", déplore ainsi le groupe écologiste dans un communiqué ce vendredi 11 octobre. Depuis 2017, la CCM aurait ainsi versé environ trois millions d’euros pour soutenir la station de l’Alpe du Grand Serre. C’est donc en conséquence, et à l’issue "d’un combat long et acharné", que les membres du conseil communautaire ont pris cette décision. Un "choix douloureux" mais qui doit être "respecté", toujours selon le groupe présidé par Najat Vallaud-Belkacem.

"Il est inacceptable aujourd’hui que l’Etat, malgré ses annonces, n’accompagne pas les stations de moyenne montagne qui souhaitent engager leur transition et fasse peser ce poids sur les collectivités locales. Il est inacceptable de nier le sort de nos montagnes, de continuer à regarder à côté sans anticiper l’inéluctable", poursuivent encore les écologistes. Et d’ajouter : "À l’image de l’Alpe du Grand Serre, si l’Etat, les Régions, les Départements, ne mettent pas en place, dès maintenant, des contrats de transition pour les stations de moyenne montagne qui le souhaitent."

Avec la fermeture de la station de l’Alpe du Grand Serre, 150 emplois, pour une majorité saisonniers, seront impactés. "Face à cette situation, nous appelons la Région à mettre en place un contrat de transition social et économique pour accompagner le territoire de la Matheysine dans cette période difficile", conclut enfin le groupe Socialiste, écologiste et démocrate.

