La Région Auvergne-Rhône-Alpes fustige la "vision étriquée de la France" des Ecologistes

Suite au réquisitoire du groupe Les Ecologistes sur la politique culturelle de la Région, l'exécutif a réagi vertement.

Ambiance tendue à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. A peine élu président, son prédécesseur, Laurent Wauquiez, ayant été contraint de démissionner après son élection en tant que député, Fabien Pannekoucke (Les Républicains) essuie les plâtres de sa nouvelle fonction.

L'exécutif, "qui parle au nom de la Région", a vivement réagi, jeudi 25 septembre, aux propos tenus, la veille, par le groupe Les Ecologistes.

"Quand la culture rassemble, les Écologistes divisent. La Région Auvergne-Rhône-Alpes déplore, une nouvelle fois, l’acharnement des Écologistes d’extrême gauche à dénigrer toute initiative culturelle qui ne correspond pas à leur vision étriquée de la France."

Dans un communiqué envoyé à la presse hier, Les Écologistes de la Région avaient réaffirmé leur opposition à la politique culturelle menée par la majorité, allant même jusqu'à parler de "tournant dangereux".

Le groupe d'opposition faisait référence au financement de 450 000 euros du spectacle "Raconte-moi la France", dont la première sera présentée au Zénith de Clermont-Ferrand, le 26 octobre prochain, avant de s'installer à la LDLC Arena de Lyon-Décines, au printemps prochain. Les Ecologistes condamnaient l'"approche historique très discutable sur le plan scientifique", du spectacle.

"La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient des projets divers et inclusifs et ne regarde pas la couleur politique des élus"

Réponse du berger à la bergère : "le spectacle 'Raconte-moi la France' est une initiative qui célèbre la richesse de notre patrimoine commun et valorise les différentes facettes de notre pays. 'Raconte-moi la France' n’est pas une récitation d’un roman national, mais bien une invitation au dialogue,

une célébration de la diversité qui constitue notre richesse collective, avec l’objectif de mettre l’Histoire de France à la portée de tous."

Et d'ajouter que la subvention du conseil régional l'a été "via un marché passé conformément au code des marchés publics".



A "la vision étroite de l’exécutif sur les sujets culturels et notamment patrimoniaux", dénoncée par le groupe Les Ecologistes, la Région a sèchement répliqué : "Les Écologistes, dans leur quête permanente de polémiques stériles, semblent oublier qu'ils sont censés représenter l’ensemble des citoyens, et non une minorité bruyante. Au lieu de critiquer systématiquement ils feraient mieux d’admettre que notre démarche s’inscrit dans une volonté claire de renforcer l’identité culturelle régionale sans exclusion ni sectarisme."