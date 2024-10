La nouvelle émission "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi", diffusée tous les jours sur M6, opposera bientôt huit restaurateurs de la région.

Diffusée sur M6 depuis lundi, la nouvelle émission "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi" opposera bientôt huit restaurateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le but de l'émission est simple, "faire rayonner la cuisine régionale et traditionnelle" en élisant "la meilleure table typique de la région".

Pour cela, sont jugés, l'accueil, la décoration, la mise en bouche, le premier et le second plat, de plusieurs restaurants venus d'une seule et même région. L'Occitanie a ouvert le bal pour la première semaine de diffusion. Le passage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui, sera diffusé dans les semaines à venir. La date de diffusion n'est, pour l'heure, pas encore communiquée par M6.

Un bouchon lyonnais en lice

Parmi les huit restaurateurs en compétition, deux sont issus du département de la Haute-Savoie, et deux de celui de la Loire. Pour compléter le tout, un Savoyard, un Aindinois, un Puydômois, un Rhodanien et un Lyonnais ont aussi été choisis.

Le restaurant lyonnais sélectionné pour l'émission n'est autre que La Meunière, véritable institution, située entre Cordeliers et la Place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. Ce bouchon traditionnel, déjà récompensé de la "Raie d'honneur" en 2023, tentera de décrocher, cette année, le titre de "meilleure table typique" de la région.

Restaurant la Meunière, situé dans le premier arrondissement © LC

Une expérience que son chef, Olivier Canal, a "bien aimé", aux côtés de Yoann Conte et Norbert Tarayre. "Ils sont très sympathiques et rigolos. Ils font les choses sérieusement, mais de manière bon enfant", confie-t-il, en espérant donner une visibilité encore plus importante à La Meunière. Les plats préparés restent pour l'instant confidentiels. "Mais on parle, de toute façon, de produits locaux, reprend Olivier Canal. Je n'ai pas été faire des produits qui ne sont pas d'ici, j'ai essayé de sublimer la région."

Les épisodes sont diffusées du lundi au vendredi, à partir de 17h30. Chaque jour, deux restaurants se font face. Celui avec la meilleure moyenne se qualifie en finale le vendredi et affronte les trois autres gagnants de la semaine.

