Hébergement d’urgence : les écologistes à la Région appellent l’État à "prendre ses responsabilités"

Alors que la Métropole de Lyon annonçait le 30 août dernier reprendre les prises en charge des mères isolées, l’hébergement d’urgence reste un point de tension en Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de l’assemblée plénière du 5 septembre, un vœu du groupe les Écologistes à la Région, porté par Fatima Parret, conseillère régionale du Puy-de-Dôme, a été adopté appelant l’État à apporter un soutien renforcé pour l’hébergement d’urgence.

Les "solutions temporaires ne suffisent plus"

Dans un communiqué publié ce vendredi 13 septembre, Fatima Parret assure que "ce vœu exprime l’urgence d’une réponse étatique forte et coordonnée pour garantir à chaque enfant et chaque famille l’accès aux besoins fondamentaux, tels que la protection, la sécurité et un logement." Alors que l’Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité assuraient dans un dernier rapport que 553 personnes restaient sans solution d’hébergement en Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe les Écologistes déplore que "les efforts budgétaires conséquents" mis en place ainsi que "les solutions temporaires" ne suffisent plus. Toujours selon les écologistes, en 2023, "plus de 3 000" personnes, "dont 40 % concernent des publics relevant de la compétence ce l'État" étaient hébergées dans la Métropole de Lyon.

Suite à l’adoption de ce voeu, le nouveau président de Région, Fabrice Pannekoucke, devrait s’adresser prochainement au Premier ministre, Michel Barnier, "l’appelant à assumer ses responsabilités en augmentant les financements pour l’hébergement d’urgence et à s’engager sur une politique de logement social à long terme", indique le groupe écologiste. Et d’ajouter : "Il est impératif de garantir à chaque famille et enfant la sécurité et la dignité d’un toit. C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’adoption de notre vœu qui témoigne, nous l’espérons, de l’engagement collectif de l’assemblée régionale dans la protection des plus vulnérables."

