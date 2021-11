Isère : deux ministres, dont Olivier Véran, en visite à Grenoble ce vendredi 12 novembre

Le ministre de la Santé Olivier Véran et la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault seront en visite ce vendredi 12 novembre au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.

Après les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Occitanie et Normandie, Olivier Véran et Jacqueline Gourault continuent leur tour de France. Les deux ministres se rendront à Grenoble vendredi 12 novembre pour présenter le plan d'investissement Ségur de la santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les membres du gouvernement se rendront alors au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, qui fait vraisemblablement partie des établissements de santé et EHPAD qui bénéficieront du plan d'investissement dans la région.

Cette visite est en lien avec le plan de 19 milliards d'euros du Ségur de la Santé annoncé par le Premier ministre et le ministre de la Santé en mars 2021. L'objectif : rénover, équiper et moderniser les établissements de santé des ARS régionaux. De quoi répondre "de façon précise et adaptée aux besoins de santé des Français", explique le gouvernement dans un communiqué.