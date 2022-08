Battu à Lyon aux dernières législatives, Loïc Terrenes rejoint le cabinet d'Olivier Véran

Suite à son échec aux récentes élections législatives, Loïc Terrenes repart aux côtés d'Olivier Véran en tant que conseiller technique en charge de « l’argumentaire ».

Nouvelle mission pour Loïc Terrenes. Le plus jeune candidat macroniste aux dernières élections législatives, qu'il a terminé à la 2e place derrière Hubert Julien-Laferrière (Nupes), rebondit en rejoignant le cabinet d'Olivier Véran. Aux côtés du ministre délégué au renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, l'homme de 26 ans a été intégré en tant que conseiller technique en charge de « l’argumentaire ».

Il a été investi de cette mission depuis le 29 juillet dernier, comme l'indique le Journal Officiel en date du 4 août. "Au service d’une parole claire, des mots justes et d’une action publique plus visible et plus lisible", a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux.

Loïc Terrenes connaît bien Olivier Véran car il a été attaché parlementaire de ce dernier entre 2017 et 2019 lorsque celui-ci était député de l’Isère.

