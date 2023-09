70 personnes naturalisées à Lyon : "Ce n'est pas la nationalité qui me rend Française, c'est ma volonté de l'être"

Ce jeudi 21 septembre, le porte-parole du gouvernement présidait la cérémonie de naturalisation de 70 personnes à la Préfecture du Rhône.

Accueil républicain, discours d'Olivier Véran, Marseillaise et remise des décrets… la cérémonie s'est tenue à la Préfecture du Rhône dans les règles de l'art et l'émotion. Plusieurs élus de la métropole, en particulier des maires, étaient également présents pour accueillir les 70 nouveaux Français.

"Bienvenus dans la citoyenneté française"

Pour la plupart des naturalisés du jour, obtenir la nationalité française n'est que la consécration de leur sentiment d'appartenance. C'est le cas de Pauline, 52 ans, enseignante et ivoirienne : "Je suis née Française mais en Côte d'Ivoire. Après avoir été évacuée en France à cause du coup d'État, j'ai eu envie de défendre la France comme mon sang. Ce n'est pas la nationalité qui me rend Française, c'est ma volonté de l'être".

"Bien plus qu'un symbole, il s'agit d'un acte fort, d'un choix que vous avez fait et qui se concrétise aujourd'hui"

Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte parole du gouvernement

Après une courte présentation et un temps d'échange, les Français en devenir ont accueilli Olivier Véran sous des applaudissements. Pendant son discours, le porte-parole du gouvernement a partagé sa joie et sa fierté d'accueillir ces nouveaux citoyens.

"Bien plus qu'un symbole, il s'agit d'un acte fort, d'un choix que vous avez fait et qui se concrétise aujourd'hui", a-t-il affirmé. Et d'ajouter "dès votre arrivée sur le sol national, vous avez entamé ce processus complexe que l'on appelle : intégration".

Cet évènement intervient en plein cœur des débats sur l'immigration qui agitent le pays depuis plusieurs mois. En effet, le projet de loi sur l'immigration et l'intégration de Gérald Darmanin, annoncé depuis le début d'année, fait l'objet de discussions nombreuses. Il sera soumis au vote du Sénat et du Parlement à partir du 6 novembre.

Stella, diplômée d'un master de Droit, attend ce jour depuis longtemps. Aujourd'hui juriste, elle souhaite passer le concours de la magistrature, lequel requiert d'avoir la nationalité française. "Je me sens accomplie", confie-t-elle. La jeune femme attendait d'ailleurs sa naturalisation pour se marier et fonder une famille.

Après le chant de la Marseillaise, chacun s'est vu remettre son décret de naturalisation, accompagné d'un extrait de la Constitution française et autres documents. Tous étaient ensuite invités à partager un cocktail en compagnie du ministre et des élus présents.