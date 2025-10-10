La cérémonie « l’Isère, fière de ses sportifs » s’est tenu ce mardi 7 octobre en présence de Jean-Pierre Barbier, président du département. @Aurélien Breysse

La soirée "l'Isère, fier de nos sportifs" se tenait ce mardi 7 octobre à Voiron. Elle récompense les athlètes isérois ayant réalisé un podium sur la saison 2024-2025.

770. C'est le nombre de champions isérois récompensés lors de la 8ème édition de "l'Isère, fier de ses sportifs", organisée à Voiron par le département. Point commun entre les lauréats, ils se sont tous glissés sur le podium d'une compétition régionale, nationale ou internationale pendant la saison 2024-2025. Parmi ces sportifs, 16 équipes ont été décorées dont les deux équipes féminines du club de handball HBC2E pour leurs montées respectives en nationale 1 et nationale 2.

Un show 100% féminin

Cette année, c'est le sport féminin qui était mis à l'honneur. Athlétisme, show de twirling bâton, mais aussi rugby, les féminines ont brillé à travers plusieurs démonstrations. Comme un symbole, c'est la lanceuse de disque Mélina Robert Pichon qui a animé la soirée pour la deuxième année consécutive. La soirée s'est clôturée par un message d'Ange Capuozzo, l'international français formé à Grenoble, qui évolue aujourd'hui au Stade Toulousain.