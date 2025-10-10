À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte

Alors que la perspective d'une dissolution s'éloigne temporairement, des affiches politiques ont fait leur apparition à Vaulx-en-Velin.

Mercredi 8 octobre, Alexandre Vincendet, maire (Horizons) de Rillieux-la-Pape et ancien député de la 7e circonscription du Rhône (2022-2024), a relancé les hostilités électorales. Des affiches à son nom, datées comme en période de mandat, ont été collées dans plusieurs communes, simplement légendées : "Alexandre Vincendet, votre élu de proximité."

"Je savais que ça ferait réagir", a commenté l’élu auprès du Progrès. La réaction du camp adverse n’a pas tardé : certaines affiches ont été arrachées dans la soirée, notamment rue Lamartine à Vaulx-en-Velin. À proximité, d’autres visuels, cette fois au nom du député en poste Abdelkhader Lahmar (LFI), ont été observés sur la promenade Lénine.

Alors que la perspective d'une dissolution s'éloigne temporairement, Alexandre Vincendet semble ne pas croire à la pérennité du Premier ministre qui doit être choisi prochainement par Emmanuel Macron.