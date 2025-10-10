Actualité
Abdelkader Lahmar et Alexandre Vincendet

À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte

  • par Nathan Chaize
  • 2 Commentaires

    • Alors que la perspective d'une dissolution s'éloigne temporairement, des affiches politiques ont fait leur apparition à Vaulx-en-Velin.

    Mercredi 8 octobre, Alexandre Vincendet, maire (Horizons) de Rillieux-la-Pape et ancien député de la 7e circonscription du Rhône (2022-2024), a relancé les hostilités électorales. Des affiches à son nom, datées comme en période de mandat, ont été collées dans plusieurs communes, simplement légendées : "Alexandre Vincendet, votre élu de proximité."

    "Je savais que ça ferait réagir", a commenté l’élu auprès du Progrès. La réaction du camp adverse n’a pas tardé : certaines affiches ont été arrachées dans la soirée, notamment rue Lamartine à Vaulx-en-Velin. À proximité, d’autres visuels, cette fois au nom du député en poste Abdelkhader Lahmar (LFI), ont été observés sur la promenade Lénine.

    Alors que la perspective d'une dissolution s'éloigne temporairement, Alexandre Vincendet semble ne pas croire à la pérennité du Premier ministre qui doit être choisi prochainement par Emmanuel Macron.

    à lire également
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur 10:00
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    oreiller de la Belle Aurore, pâté croute
    Lyonnais et mythique, l’Oreiller de la Belle Aurore a son championnat 09:05
    L’Asvel impuissante face à un Real Madrid trop fort en Euroligue 08:33
    d'heure en heure
    Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie 08:08
    Orelsan invité d’honneur du festival Lumière 2025 pour la Nuit Japanime 07:48
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:29
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi de nouveau gris à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    Simon Aho
    Cancer du sein : "il y a eu récemment des innovations majeures" assure Simon Aho 07:00
    Festival Lumière Lyon 2024
    Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 10 au 13 octobre 09/10/25
    L'application "Commande ton barman" débarque à Lyon 09/10/25
    Villeurbanne : sept suspects déférés ce jeudi pour trafic de stupéfiants 09/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut