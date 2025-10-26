Actualité
Grenoble
Grenoble @Pexels

Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer"

  • par la rédaction

    • Du 1er au 30 novembre, la Métropole de Grenoble renouvelle son mois du "mieux consommer" pour apprendre à réduire ses déchets ou encore à allonger la durée de vie des objets.

    Alors que 430 kilos de déchets sont produits par an et par personne dans la métropole grenobloise, la collectivité souhaite sensibiliser ses habitants à une meilleure consommation. Du 1er au 30 novembre, le mois du "mieux consommer", organisé par Grenoble Alpes Métropole et 49 communes de l'Isère, permettra donc de faire découvrir des solutions responsables pour consommer différemment et faire des économies à travers 50 événements.

    Au programme : des ateliers de couture, de cuisine, des réparations d’objets, dont des skis ou des vélos, mais encore des conférences pour apprendre à confectionner vos propres objets ou des visites de lieux emblématiques. Les inscriptions sont obligatoires.

    Lire aussi : Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble

    à lire également
    Groupama Stadium Lyon
    Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Grenoble
    Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer" 14:14
    Groupama Stadium Lyon
    Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween 13:31
    police lyon faits divers
    Rillieux-la-Pape : au volant d’une voiture volée, ils refusent d’obtempérer et provoquent un accident 12:49
    Isère : un appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente de 15 ans 12:02
    Passage à niveau
    Rhône : à Saint-Romain-en-Gier, la RD 103-E fermée à partir du 29 octobre 11:17
    d'heure en heure
    Les Grands Buffets lyonnais attaqués en justice par les Grands Buffets de Narbonne 10:36
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche 09:55
    Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration 09:21
    Météo : une nouvelle journée pluvieuse et seulement 13 degrés attendus à Lyon  08:57
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées 25/10/25
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine 25/10/25
    Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle 25/10/25
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 25/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut