Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer"

Du 1er au 30 novembre, la Métropole de Grenoble renouvelle son mois du "mieux consommer" pour apprendre à réduire ses déchets ou encore à allonger la durée de vie des objets.

Alors que 430 kilos de déchets sont produits par an et par personne dans la métropole grenobloise, la collectivité souhaite sensibiliser ses habitants à une meilleure consommation. Du 1er au 30 novembre, le mois du "mieux consommer", organisé par Grenoble Alpes Métropole et 49 communes de l'Isère, permettra donc de faire découvrir des solutions responsables pour consommer différemment et faire des économies à travers 50 événements.

Au programme : des ateliers de couture, de cuisine, des réparations d’objets, dont des skis ou des vélos, mais encore des conférences pour apprendre à confectionner vos propres objets ou des visites de lieux emblématiques. Les inscriptions sont obligatoires.

Lire aussi : Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble