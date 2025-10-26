Lyon : un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et termine sur le toit

Tôt ce dimanche matin, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il circulait sur l’avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il a été légèrement blessé.

Si l’on ignore pour l’heure les raisons de l’accident, la scène a été impressionnante. Alors qu’il circulait sur l’avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon, ce dimanche matin, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course sur le toit. Selon nos confrères du Progrès, la voiture aurait percuté un autre véhicule stationné avant de se retourner.

Pris en charge par les secours, l’automobiliste n’a été que légèrement blessé par le choc. Il a été transporté à l’hôpital. Durant l’intervention, l’avenue Berthelot a été coupée à la circulation, mais une déviation a été mise en place par la rue du Repos.