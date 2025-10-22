Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble

La Métropole de Grenoble a été doublement récompensée cette semaine, à Milan et à Angers, pour ses politiques innovantes en matière d’alimentation durable, d’eau et d’énergie.

La Métropole de Grenoble s’illustre à l’international. Mercredi 15 octobre à Milan, elle a reçu une mention spéciale “Gouvernance” dans le cadre des Prix du Pacte de Milan, pour son Projet Alimentaire Inter-Territorial (PAiT).

Ce dispositif, né d’une coopération entre territoires ruraux et urbains, vise à renforcer la cohérence des actions menées en faveur d’une alimentation locale, durable et accessible à tous. Élaboré avec des collectivités, des agriculteurs et des associations, le projet trace une feuille de route jusqu’en 2050 pour transformer en profondeur le système alimentaire de la région grenobloise.

Deux jours plus tard, à Angers, la Métropole a été distinguée lors du 39e congrès d’AMORCE par le trophée “Territoires d’Eau en Transition Écologique”. Cette reconnaissance nationale salue ses efforts en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement : performance des réseaux, production de biogaz et valorisation des boues issues du traitement des eaux.