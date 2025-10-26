Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween

Pour célébrer Halloween, le Groupama Stadium organise son Dia de los Muertos à l’occasion match opposant OL Lyonnes au Paris FC le 1er novembre prochain.

Afin que petits et grands puissent encore frissonner, le Groupama Stadium prolonge un peu plus la fête d’Halloween. À l’occasion du match opposant l’OL Lyonnes au Paris FC le 1er novembre prochain, un grand Dia de Los Muertos, ou Jour des Morts (Fête mexicaine célébrée les 1er et 2 novembre par les catholiques lors de laquelle les vivants honorent leurs défunts avec des offrandes : Ndlr) sera organisé au Groupama Stadium.

Avant le coup d’envoi du match à 21 heures, des ateliers de maquillage, une chasse aux bonbons, un photobooth ou encore des danses mexicaines seront proposés aux visiteurs à partir de 18h30. Les billets pour les enfants sont en vente à 3 euros et 12 euros pour les adultes.