Actualité
Groupama Stadium Lyon
Groupama Stadium © Romane Thevenot

Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween

  • par la rédaction

    • Pour célébrer Halloween, le Groupama Stadium organise son Dia de los Muertos à l’occasion match opposant OL Lyonnes au Paris FC le 1er novembre prochain.

    Afin que petits et grands puissent encore frissonner, le Groupama Stadium prolonge un peu plus la fête d’Halloween. À l’occasion du match opposant l’OL Lyonnes au Paris FC le 1er novembre prochain, un grand Dia de Los Muertos, ou Jour des Morts (Fête mexicaine célébrée les 1er et 2 novembre par les catholiques lors de laquelle les vivants honorent leurs défunts avec des offrandes : Ndlr) sera organisé au Groupama Stadium.

    Avant le coup d’envoi du match à 21 heures, des ateliers de maquillage, une chasse aux bonbons, un photobooth ou encore des danses mexicaines seront proposés aux visiteurs à partir de 18h30. Les billets pour les enfants sont en vente à 3 euros et 12 euros pour les adultes.

    à lire également
    Grenoble
    Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Grenoble
    Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer" 14:14
    Groupama Stadium Lyon
    Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween 13:31
    police lyon faits divers
    Rillieux-la-Pape : au volant d’une voiture volée, ils refusent d’obtempérer et provoquent un accident 12:49
    Isère : un appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente de 15 ans 12:02
    Passage à niveau
    Rhône : à Saint-Romain-en-Gier, la RD 103-E fermée à partir du 29 octobre 11:17
    d'heure en heure
    Les Grands Buffets lyonnais attaqués en justice par les Grands Buffets de Narbonne 10:36
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche 09:55
    Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration 09:21
    Météo : une nouvelle journée pluvieuse et seulement 13 degrés attendus à Lyon  08:57
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées 25/10/25
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine 25/10/25
    Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle 25/10/25
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 25/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut