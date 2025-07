Incendies dans le sud : 270 pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes envoyés en soutien

Quatre colonnes de renforts depuis la région d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été appelés par la préfète de zone de défense.

Un violent incendie est en cours ce mardi 8 juillet dans les Bouches-du-Rhône et a déjà parcouru au moins 700 hectares. Plus globalement, depuis le 4 juillet dernier, les départs de feu se sont multipliés dans le sud de la France, notamment dans l'Aude où plus de 2 000 hectares ont brûlé. Les interventions des sapeurs-pompiers sont notamment rendues complexes par la force des vents et les températures élevées.

Ces difficultés ont conduit "la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a ordonné l'envoi de quatre colonnes de renforces en soutien des départements de l’Aude, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône pour lutter contre les incendies", annonce la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Par conséquent, 270 sapeurs-pompiers et 90 engins ont été engagés de manière progressive entre vendredi 4 au soir et lundi 7 juillet.

