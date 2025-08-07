Actualité
Mini moto. Flickr

Près de Lyon, il est interpellé avec huit motos volées dans son camion 

  • par Clémence Margall

    • Le conducteur d’un camion en provenance de Pont-Évêque (Isère) a été interpellé le 4 août à Saint-Étienne (Loire). Il avait huit motos volées en sa possession. 

    Lundi 4 août, le commissariat de Vienne recevait un appel d’une compagnie d’assurance lui signalant la présence d’une moto volée à bord d’un camion à Pont-Évêque, en Isère. La brigade anti-criminalité (BAC) de Vienne se rend alors sur place et trouve effectivement un camion semblant correspondre à la description donnée. Les forces de l’ordre décident de suivre le conducteur. 

    Selon nos confrères du Progrès, les policiers lyonnais se sont joints à la filature jusqu’à Saint-Étienne. C’est dans la Loire que le conducteur est finalement interpellé. Dans le camion, les forces de l’ordre ont bien découvert la moto volée, mais également sept autres deux-roues principalement dérobés entre les mois de mai et juin dans le Rhône. 

    Le conducteur a juré qu’il ne connaissait pas la provenance des motos qu’il transportait. Il sera convoqué au mois de janvier devant la justice pour des faits de "recel de vol".

