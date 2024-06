Inauguration de la Maison d'Enfants à Caractère Social Le Rucher à Dardilly

La Métropole de Lyon et l'association EDAPE inaugurent ce mardi 18 juin la Maison d'enfants à Caractère Social Le Rucher à Dardilly, suite à une importante réhabilitation.

La Métropole de Lyon et l'association EDAPE (Éducation et Développement de l'Accueil et de la Protection de l'ENfance) inaugurent ce mardi 19 juin la Maison d'enfants à Caractère Social (MECS) Le Rucher à Dardilly, suite à une longue et importante réhabilitation, soutenue par la Métropole à hauteur de 3,9 millions d'euros de subventions. Cette association a pour mission la prise en charge d'enfants entre trois et dix-huit ans, elle accueille 57 enfants sur décision de la protection de la jeunesse et de la Métropole de Lyon.

Une réhabilitation pour "un meilleur cadre de vie"

Les locaux de cette ancienne ferme devenus inadaptés à l'accueil des enfants, ont été entièrement réhabilités, au terme de six ans de travaux. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, se félicite de "l'engagement de la Métropole envers la protection de l'enfance", il ajoute "nous offrons aux enfants un environnement sûr et adapté à leurs besoins". La Métropole de Lyon indique dans un communiqué que la "réhabilitation des locaux a permis aux enfants de bénéficier désormais de chambres individuelles et d'espaces collectifs et chaleureux, permettant de leur offrir un meilleur cadre de vie".

Pour Jean-Louis Perrot, président de l'association EDAPE : "Dans cette magnifique maison désormais adaptée à toutes les fragilités, nous pouvons poursuivre notre mission, avec la bienveillance des habitants de Dardilly".

