Un important trafic de cigarettes démantelé à Lyon

Six personnes ont été interpellées le 11 juin dans le cadre d'une enquête sur un important trafic de cigarettes à Lyon et Villeurbanne.

La police judiciaire a démantelé à Lyon et Villeurbanne un important trafic de cigarettes. Un trafic organisé et structuré situé au niveau de la place Valmy, dans le 9e arrondissement de Lyon. Au cours de l'enquête, plusieurs vendeurs, des approvisionneurs et un couple de gérants ont été identifiés et localisés par les forces de l'ordre.

Le 11 juin, six individus, âgés de 18 à 37 ans ont été interpellés en flagrant délit et placés en garde à vue. Près de 150 cartouches de cigarettes étaient revendues chaque semaine sur le secteur de Valmy mais également à la Guillotière et à Villeurbanne. Ce trafic occasionnait un bénéfice d'environ 13 000 euros par semaine.

Les différentes perquisitions menées aux domiciles des mis en cause amenaient à la saisie de 15 000 euros en liquide, 157 cartouches de cigarettes, plusieurs objets de luxe d'une valeur de 28 000 euros, un revolver et un véhicule estimé à 30 000 euros.

Les six personnes interpellées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Lyon.

