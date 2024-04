L’école Albert Camus à Villeurbanne accueille depuis ce matin une famille de quatre enfants et leurs parents sans solution de logement.

Alors que les vacances viennent de débuter pour la région lyonnaise, l’école Albert Camus à Villeurbanne accueille en urgence depuis ce matin une famille de quatre enfants et leurs parents, faute de solution de logement. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le collectif Jamais Sans Toit alerte les services de la préfecture du Rhône concernant cette famille dont les enfants ont 10, 7, 6 et 4 ans et dont la maman est enceinte "alors qu’ils ont fait valoir leur droit au logement opposable, reconnu par la justice le 23 janvier 2024."

Le collectif rapporte également qu’à ce jour, 146 familles, soit 295 enfants, seraient dans une situation similaire et huit écoles seraient encore occupées dans la métropole lyonnaise. "Nous demandons que des places d'hébergement ouvrent en urgence, afin de mettre à l'abri les 295 enfants sans toit de la Métropole, dont les 4 enfants de l'école Camus et leur mère enceinte", conclut Jamais Sant Toit.

