Après une première ébauche de projet en 2015, suivie de nombreux contretemps, la construction de la nouvelle résidence étudiante sur les anciennes fondations du collège Serin devrait s'achever d’ici fin 2024.

La transformation de l’ancien collège Serin (Lyon 4) va pouvoir commencer. Huit ans après le lancement du projet, un sentiment de soulagement semble se dessiner sur les visages des élus et des promoteurs présents ce mardi 20 juin pour parler de l'avenir du site. "Enfin, enfin, nous pouvons commencer les travaux", confie Marc Pigeroulet, promoteur et président d’Arioste immobilier. Démarrés en avril 2023, les travaux de transformation des lieux devraient se terminer au troisième trimestre de l’année 2024.

L'intérieur de l'établissement. @Martin Gaboriau

Des collégiens aux étudiants

Lors de sa réouverture, l’ancien établissement scolaire n’accueillera plus des collégiens, mais des logements pour héberger des étudiants. Au total, la résidence pourra accueillir 55 résidents, dans des logements seuls, des studios, ou en colocation avec la possibilité d’avoir un quatre pièces. Au total, 8 T2, 4 T3 et 6 T4 seront répartis sur 2 600 m2. Pour offrir un peu plus de confort aux étudiants, "deux terrasses et la création d’un jardin partagé", sont aussi prévus souligne, Régis Fouque, promoteur et président de Promoval.

La création de cette résidence semble aussi faire "d’une pierre deux coups". Tout en proposant un logement à des étudiants, le maire de Lyon, Gregory Doucet veut en profiter pour "redynamiser un secteur un peu délaissé au fil du temps". Avec des loyers attractifs fixés à 435 euros TTC, la ville de Lyon espère ainsi attirer une partie des 180 000 étudiants qui résident dans la capitale des Gaules.

Régis Fouque, promoteur s'exprime devant les élus sur l'avancée des travaux. @Martin Gaboriau

Un retard important

Cela fait maintenant plus de dix ans que les derniers élèves ont quitté leur salle de classe et pourtant le chantier a mis du temps avant se lancer. "Avec l’augmentation du coût des matières premières et aussi le fait de réfléchir à la mise en place de l’éco-rénovation, cela à repousser le début des travaux", justifie le responsable de Promoval. En accord avec le promoteur immobilier lyonnais et la Ville de Lyon, les matériaux biosourcés et les entreprises locales occuperont une place importante dans ce projet de résidence, qui fera également la part belle à la végétalisation.