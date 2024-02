Johan Lundgren, directeur général d’EasyJet et Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports à Lyon le 5 février 2024 pour le 15e anniversaire de la base d’EasyJet à l’aéroport de Saint-Exupéry. @VG

La compagnie low cost fête cette année le 15e anniversaire de son implantation à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Pour l'occasion, Johan Lundgren, directeur général d'EasyJet, avait fait le déplacement à Lyon. Ce mardi, au sein du terminal 2 de l'aéroport Saint-Exupéry, la compagnie aérienne britannique célébrait le 15e anniversaire de sa base à Lyon. "Au cours des 15 dernières années, avec notre fantastique équipe locale, nous avons construit une solide position de numéro 1" s'est félicité Johan Lundgren.

A l'époque, l'arrivée d'EasyJet dans l'aéroport ouvert en 1975 avait révolutionné l'offre disponible au départ de Lyon. Depuis son installation en 2008, EasyJet est passé de deux avions à six et a quadruplé, en 15 ans, son offre de sièges au départ de Lyon. En 2023, la compagnie low cost a transporté 2,5 millions de passagers depuis et vers Lyon sur les 10 millions de passagers ayant transité par l'aéroport géré par Vinci.

300 salariés EasyJet à Lyon

Si la compagnie au liseré orange opérait déjà sur l'aéroport rhodanien depuis 1999, l'installation d'une base permanente qui embauche aujourd'hui plus de 300 salariés à Lyon, avait accéléré le développement de l'offre EasyJet à Lyon. "Au total, 30 millions de passagers ont été transportés par nos services depuis 1999" détaille la compagnie. "Nous devrions retrouver, en 2024, notre niveau de fréquentation d'avant Covid à Lyon et plus généralement dans toute l'Europe" s'est réjoui Johan Lundgren.

Johan Lundgren, directeur général d'EasyJet et Bertrand Godinot, directeur EasyJet France à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. @VG

Acteur majeur du tourisme hivernal dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, la compagnie anglaise propose cet hiver 200 000 sièges "ski", soit une augmentation de 38% par rapport à l'année dernière. Les Britanniques, premiers skieurs étrangers en France, sont les premiers à profiter de l'offre EasyJet pour venir skier pendant tout l'hiver dans les différentes stations alpines en passant par l'aéroport de Lyon.

Première compagnie à Lyon en termes de part de marché, EasyJet assure aujourd'hui 24,5% des vols à Saint-Exupéry avec près de 50 lignes, dont 10 domestiques et une dizaine de nouvelles lignes cette année, dont la dernière, à destination d'Athènes, qui débutera en mars prochain. "La vraie force d'EasyJet est de connecter les régions françaises entre elles" estime Bertrand Godinot, directeur EasyJet France.

EasyJet à Lyon en chiffres

2,5 millions de passagers transportés à Lyon en 2023

24,5% de part de marché à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

50 lignes proposées au départ de Lyon dont 10 domestiques

300 employés basés à Lyon

6 avions Airbus

Objectif zéro carbone en 2050

A l'occasion de cet anniversaire, la compagnie présente dans plus de 35 pays et 155 aéroports à travers le monde a également détaillé, en partenariat avec Vinci Airports, ses ambitions écologiques pour les prochaines années. "La mobilité est une valeur cardinale, mais en même temps il faut protéger la planète" rappelle Nicolas Notebaert. "Avec EasyJet nous partageons l'ambition de décarboner le transport aérien, ce à quoi nous contribuons activement à Lyon" a poursuivi le président de Vinci Airports.

Un avion EasyJet à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. (@VG)

La compagnie a pour ambition, d'ici 2050 d'atteindre le zéro émission net carbone. Pour cela, EasyJet imagine pouvoir voler dans des avions fonctionnant à l'hydrogène et ne produisant ainsi aucune émission de carbone. Si Airbus a annoncé vouloir commercialiser un avion de ce type à l'horizon 2035, l'avion est aujourd'hui, de loin, le mode de déplacement le plus polluant. Il émet par exemple 20 fois plus de CO2 par passager et par kilomètres que le train et cinq fois plus que la voiture.

Pour accélérer cette transition et faire du transport aérien un mode de déplacement moins polluant, la compagnie britannique a commandé en décembre dernier 157 Airbus Neo. Ces avions dernières générations, plus économes de 15% en carburant, devraient être livrés entre 2029 et 2034 à Easyjet. Le temps pour la compagnie de poursuivre son développement à Lyon et dans toute l'Europe.