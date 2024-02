Trois lignes de tram et le Rhônexpress perturbés par une panne électrique à Lyon

Une panne électrique perturbe fortement le trafic des tramways T1, T3 et T4 ce mardi après-midi, affectant également le Rhônexpress.

Depuis le début d’après-midi plusieurs de tramway ainsi que le Rhonexpress sont touchés par "une perturbation majeure". Selon les Transports en commun lyonnais (TCL), une panne électrique perturbe la circulation des lignes T1, T3 et T4 et de la liaison entre l’aéroport Saint-Exupéry et Lyon.

En attendant le retour à la normale annoncé pour 17 heures :

La ligne T1 circule uniquement entre la place des Archives et Debourg, ne desservant plus les stations de Perrache à IUT Feyssine.

La ligne T3 circule uniquement de Meyzieu les Panettes à Vaulx-en-Velin La Soie, ne desservant plus les stations de Gare Part-Dieu à Bel Air-Les Brosses. Des bus relais desservent les stations de La Soie à Gare Part-Dieu.

La ligne T4 circule uniquement de Hôpital Feyzin Vénissieux à Archives Départementales, ne desservant plus les stations de La Doua-Gaston Berger à Gare Part-Dieu.