EasyJet ouvre une nouvelle ligne entre Lyon et Athènes

Easy Jet ouvre une nouvelle ligne entre Lyon et Athènes

A l'occasion du 15e anniversaire de sa base à Lyon, la compagnie EasyJet a annoncé l'ouverture dès le 31 mars d'une nouvelle ligne à destination d'Athènes.

EasyJet poursuit son développement à Lyon. Au cours d'une conférence de presse pour fêter les 15 ans de sa base entre Rhône et Saône, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle allait ouvrir le 31 mars prochain une nouvelle ligne directe entre Lyon et Athènes.

"Les vestiges de l’Acropole, l’Agora, le Parthénon, les sites archéologiques et les nombreux musées imposent Athènes comme une destination touristique axée sur la culture et l’Histoire (…). De nombreuses plages vous attendent aussi à proximité, pour une journée entre mer et soleil" explique l'aéroport dans un communiqué.

Deux vols par semaine seront proposés. Alors que les billets sont déjà en vente, il faudra débourser une centaine d'euros pour un aller-retour entre Lyon et la capitale grecque.

Depuis 1999, Easyjet a transporté 30 millions de passagers depuis et vers Lyon.

