Bonjour à tous bienvenue dans votre émission six minutes chrono le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Le concept ? C'est simple : en six minutes un fait d'actualité décrypté. Aujourd'hui on va parler de l'immobilier, de la crise ou pas si c'en est une d'ailleurs, la crise de l'immobilier. Pour en parler nous recevons Pascal Pancrazio qui est le président départemental de la FNAIM du Rhône. Bonjour Pascal Pancrazio.

Bonjour Eloi.

Merci d'être venu sur notre plateau on va rentrer dans le vif du sujet : est-ce que c'est toujours le moment d'acheter un bien immobilier ? un appartement, une maison ? Est-ce que la conjoncture avec la hausse des taux d'emprunt, la baisse des prix, est-ce que c'est le moment d'acheter ?

Alors oui , pour nous c'est encore le moment d'acheter, c'est même le moment d'acheter. Alors quand on s'était vu au mois de janvier, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de catastrophe et on voit que sur le marché il n'y a pas de catastrophe. Alors il a plutôt une petite aggravation par rapport à ce qu'on avait dit. C'est à dire par exemple on avait dit que le volume de transactions devrait baisser d'environ 15% on est plutôt à moins 20% sur le volume de transactions, mais on reste dans l'ancien là sur quelque chose qui est relativement soutenu. Là où il y a un vrai sujet, c'est dans le neuf dans le neuf on est presque à moins 60% en termes de réservations par rapport à l'an dernier, donc, là il y a un vrai sujet c'est historique, quasiment même assez tout à fait historique, donc bon si vous voulez on pourrait rentrer dans le détail mais c'est il y a un vrai sujet sur le neuf qui est aussi représenté dans le monde de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, on a vu cette année alors que ça tenait plutôt bien, si on prend les bureaux : on a vu qu'il y a eu une baisse aussi assez conséquente à fin juin sur les volumes de demande placée. Sachant que cela c'est un marché un peu particulier parce qu'il suffit qu'il y ait un très gros donneur d'ordre pour changer complètement les statistiques mais on voit qu'on a une tendance. C'est mathématique : moins de neuf, moins de produits aussi pour l'entreprise. Pour revenir à votre question : oui c'est le moment d'acheter parce que les prix ont baissé : au moins -10%, et les délais qui se rallongent au niveau de la commercialisation que ce soit dans le neuf dans l'ancien et donc c'est le moment d'acheter parce qu'on peut acheter un prix quand même inférieur à ce que c'était l'an dernier et avec une perspective quand même de sortie. Je faisais le point avec la Banque de France, là ils sont toujours sur une logique de dire que l'inflation devrait être jugulée d'ici fin 2024, ce qui veut dire que les taux

vont baisser à cet horizon.

Il faut simplement expliquer aux téléspectateurs : voilà les taux d'emprunt bancaire pour un crédit immobilier par exemple, augmentent dans le contexte de l'inflation. En gros les banques centrales comme la BCE, la banque centrale européenne, augmente le prix de l'argent afin de lutter contre l'inflation et mécaniquement les taux d'emprunt bancaire des crédits immobiliers augmentent aussi. Et donc on vous dites fin 2024 selon la Banque de France, à peu près, donc ça veut dire 2024 quand même une année compliquée si j'entends bien ?

oui on va continuer à être dans du compliqué mais quelque part le marché se régule. Aussi il y a toujours des transactions dans l'ancien où les prix sont plus abordables. C'est vrai que les taux d'intérêt impactent fortement. On est sur une baisse de pouvoir d'achat d'environ 20% et on sent que ça tend le secteur. Pour autant, si les taux baissent plus tard on pourra toujours renégocier des prêts. Et puis il faut se souvenir mais nos parents empruntaient à 15%, donc aujourd'hui si on en prend de même à 5% - c'est un petit peu ce qui est quand même annoncé pour d'ici d'ici la fin de l'année - c'est pas non plus une catastrophe.

On était mal habitué en fait ces dernières années avec des taux autour de 1% et en fait c'était exceptionnel dans l'histoire récente en tout cas et donc finalement on revient des taux qui étaient plus ou moins normaux c'est ça en ce que on entend ?

Alors sont des taux plus normaux et puis de toute façon il y a quand même des perspectives : la politique monétaire devrait faire en sorte que les taux devraient redescendre donc ce n'est qu'une période à passer. On n'achète moins cher on pourra renégocier demain le jour où les taux baisseront et c'est pour ça que paradoxalement, ça devient vraiment le moment d'acheter.

Alors simplement juste pour les primo-accédants parce que voilà là on entend bien pour dans le cadre d'une revente et d'un achat par contre pour ceux qui sortent du marché locatif par exemple les taux c'est quand même situation plus compliquée. Est-ce qu'il ya encore des primo-accédants dans les agences aujourd'hui qui viennent toquer à la porte pour essayer d'acheter ? Est-ce qu'ils sont encore là ?

Alors oui on en voit c'est vrai que c'est un vrai sujet puisqu'aujourd'hui le financement est devenu clé pour accéder à l'immobilier et on sait que les dossiers de financement enfin depuis le début de l'année ça a été un vrai sujet c'est à dire que pour nous c'est devenu un des critères principaux et pour les primo-accédants ça reste quand même parce que leur pouvoir d'achat a fortement diminué et les banques ont tendance à couvrir leurs risques en demandant des apports importants donc c'est ça qu'on a observé et ce qui mathématiquement donne une difficulté pour l'accès aux primo-accédants.

Merci beaucoup Pascal Pancrazio. j'ai juste une dernière question en deux mots très rapide technique le prix du mètre carré à Lyon à peu près en ce moment il se situe autour de combien ?

Alors là on va être vraiment sur la moyenne il faut regarder quartier par quartier. Voilà on le fera ensuite dans le détail de la vidéo vous pouvez le trouver dans l'article qui accompagne cette vidéo. On est autour de 4009 de mémoire.

D'accord donc c'est un petit peu baissé effectivement on était au dessus des 5000. On était légèrement au dessus des 5000.