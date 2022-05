Météo à Lyon : encore 30 degrés ce vendredi, 36 attendus dimanche

Il va encore faire beau (et chaud) à Lyon ce vendredi 20 mai. Le vent va également souffler très fort.

Les jours se suivent et se ressemblent à Lyon avec un grand soleil et des températures très hautes pour la saison. Le mercure va encore dépasser les 30 degrés vendredi après-midi entre Rhône et Saône.

Le vent devrait aussi pointer le bout de son nez. Des rafales de près de 75km/h sont attendues dans l'après-midi à Lyon, selon Météo France.

Pour ce week-end, c'est grand soleil. Samedi comme dimanche. Le mercure devrait continuer à grimper, avec 32 degrés attendus samedi et 36 dimanche.

Plus d'informations ici.