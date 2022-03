Dans un e-mail envoyé vendredi 11 mars aux étudiants de l'établissement, l'IUT Lyon 1 indiquait maintenir l'obligation du port du masque dans ses locaux. Lundi 14 mars, la direction fait finalement machine arrière : le port du masque n'est bel et bien plus obligatoire à partir de ce jour. Explications.

La déception était grande tout le week-end pour les étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Lyon 1 du site de Villeurbanne Gratte-Ciel. Alors que la France s'apprêtait à lever la quasi-totalité des restrictions sanitaires dans les universités, magasins et écoles à partir de ce lundi 14 mars, les étudiants de Lyon 1 recevaient un e-mail juste avant le week-end, leur annonçant que le port du masque resterait obligatoire pour eux. "Même si le port du masque ne semble plus obligatoire dans bon nombre de lieux en France, le protocole sanitaire de l’Université Lyon 1 ne change pas pour le moment. Par conséquent et jusqu’à nouvel ordre, le port du masque reste obligatoire dans les locaux de l’IUT Lyon 1", rapportaient nos confrères du Progrès, qui ont pu se procurer le e-mail envoyé vendredi 11 mars.

Imbroglio et machine arrière

Contactée par Lyon Capitale ce lundi matin, l'université Lyon 1 confirme l'envoi de cet e-mail mais fait machine arrière. "La loi s'applique à l'université et à l'IUT Lyon 1. Le port du masque n'est bel et bien plus obligatoire dans nos locaux depuis ce matin", résume Béatrice Dias, directrice de la communication de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Erreur de communication et imbroglio, la faculté a indiqué "communiquer dans la matinée pour rétablir la situation". Que ce soit pour l'IUT ou l'université Lyon 1, le port du masque n'est désormais plus obligatoire. "Il est toujours possible de garder le masque pour les étudiants qui le souhaitent", précise l'université.