Les Rolling Stones donneront bien un concert à Lyon cet été, le 19 juillet

La nouvelle du retour à Lyon des Rolling Stones bruissait entre Rhône et Saône depuis la fin du mois de février. Vendredi dernier, une courte vidéo partagée par le légendaire groupe de rock sur ses réseaux sociaux était venue entretenir l’espoir des fans, l’iconique langue du groupe apparaissant sur une carte de France au niveau de Lyon.

Le suspense a finalement pris fin ce lundi 14 mars, au moment de l’officialisation par le groupe américain des dates de sa tournée européenne. Désormais composés de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, Darryl Jones à la basse les Rolling Stones se produiront au Groupama Stadium et partout ailleurs en Europe avec Steve Jordan à la batterie. Ce dernier a repris le flambeau de Charlie Watts décédé en 2021.

Les stars du rock reviendront à Lyon le 19 juillet, soit près de 15 ans après leur passage dans la Capitale des Gaules, c’était en 2007 au stade de Gerland. Quelques jours plus tard, le 23 juillet, ils seront à Paris à l’hippodrome de Longchamp. Deux dates pour lesquelles les 50 000 places, pour chacun des concerts, devraient partir très rapidement dès ce mercredi 16 mars avec l'ouverture des préventes à midi, sur le site du Groupama Stadium puis le vendredi 18 mars à 10 heures lors de l’ouverture "grand public" de la billetterie.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K

