Covid-19 à Lyon : fin du port du masque en extérieur, jauges... les mesures sanitaires allégées ce mercredi

À Lyon et Villeurbanne, le port masque n'est désormais plus obligatoire dans la rue depuis ce mercredi 2 février. Le télétravail n'est désormais plus obligatoire et les jauges sont levées.

Les annonces de Jean Castex, prononcées le 21 janvier dernier et allégeant les restrictions sanitaires, prennent effet ce mercredi 2 février. Si le pic de contaminations au Covid-19 semble être atteint, les hospitalisations continuent de grimper au sein des hôpitaux lyonnais. Pourtant, face au variant omicron qui entraîne moins de formes graves, le gouvernement allège les restrictions sanitaires, et ce, malgré le nombre de cas positifs très élevé.

Bas les masques... mais seulement en extérieur

À Lyon et partout en France, le port du masque n'est désormais plus obligatoire en extérieur. Depuis le 31 décembre, par arrêté préfectoral, il était interdit de se balader dans la rue sans masque sur le nez, de 6 heures à 23 heures tous les jours sauf les vendredis et samedis, de 6 à 2 heures du matin.

À compter de ce mercredi 2 février, il sera donc possible de déambuler dans les rues de Lyon et plus globalement du Rhône à visage découvert. Toutefois, le préfet Pascal Mailhos appelle "à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. Le respect des gestes barrières demeure essentiel, y compris pour les personnes vaccinées." Le port du masque à l'intérieur des établissements recevant du public, comme les transports, les commerces et plus largement les lieux-clos, reste encore obligatoire.

Les jauges également levées

Effectives depuis le 3 janvier dernier, les jauges sanitaires limitant l’affluence du public dans les enceintes sportives et les salles de spectacles prennent également fin ce mercredi 2 février. Les événements qui accueillent un public assis ne seront donc plus soumis à une jauge maximale de spectateurs, de 2 000 en intérieur et 5 000 en extérieur, comme c'était le cas depuis le début de l'année.

Un ouf de soulagement pour les grandes salles de spectacles lyonnaises, contraintes de chambouler leur programmation, et les équipes du Lou Rugby, de l’Asvel et de l’Olympique Lyonnais qui ont dû évoluer dans des enceintes sportives qui sonnaient creuses en l’absence de la majorité de leurs supporters.

Pour la prochaine étape, à savoir la réouverture des discothèques fermées depuis le 10 décembre, il faudra attendre le 16 février.

La pratique du télétravail désormais recommandée

Du nouveau également concernant le télétravail, qui était obligatoire à raison de trois jours au minimum par semaine pour les postes qui le permettent. À partir de ce mercredi 2 février, l'obligation ne sera plus de mise, il s'agira seulement d'une recommandation.

