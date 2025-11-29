Actualité

Ils ont osé le dire !

  • par LC

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “Nous réquisitionnerons les logements vacants”,
    promet Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI aux municipales à Lyon. Face aux besoins, elle avance le chiffre de 1 000 logements à “réquisitionner immédiatement”.

    Lire aussi : Anaïs Belouassa Cherifi, candidate La France insoumise aux élections municipales à Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono.

    “Place Bellecour, les Lyonnais ont décidé de faire sécher leurs draps. Je sais que Lyon est la capitale du textile… Mais quand même… Faire ça devant Louis XIV… Il y a un truc qui burne !”
    L’écrivain Lorànt Deutsch charriant l’ombrière de Bellecour.

    Lire aussi : L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux

    “Si j’étais lyonnais, je voterais sans état d’âme pour Jean-Michel Aulas”
    En déplacement à Lyon, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ne fait pas de mystère sur ses affinités politiques.

    Lire aussi : En déplacement à Lyon, le garde des Sceaux a exprimé son "souhait" de voir Jean-Michel Aulas remporter les élections municipales de 2026.

    “Les voix de tous les partenaires seront entendues”
    a assuré Grégory Doucet en présentant l’union de la gauche sans LFI derrière lui. Dans les négociations, il a accepté le principe que les écologistes, en cas de victoire, n’auraient plus la majorité seuls.

    Lire aussi : À Lyon, Doucet et ses partenaires actent "l'union de la gauche" pour contrer le "réactionnaire" Aulas

    “Les Lyonnais n’ont pas de problème avec les chiffres. Ils ont juste un problème avec la mauvaise foi”
    François Gaillard, l’ancien directeur de l’office du tourisme de Lyon, dézingue Bruno Bernard en l’accusant de choisir les classements qui l’arrangent sur l’attractivité économique de Lyon.

    “Une censure à bas bruit”
    La CGT Spectacle du Rhône dénonce la suspension, par le ministère de la Culture sur la plateforme du Pass Culture, de la billetterie du festival lyonnais d’ultra gauche Lyon Antifa Fest, le “rendez-vous incontournable des cultures antifascistes”.

    Lire aussi : La CGT Spectacle du Rhône dénonce la suspension, par le Pass Culture, de la billetterie du festival lyonnais d'ultra gauche Antifafest.

