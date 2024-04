Les gendarmes et la SPA ont mis en sécurité une vingtaine d’animaux maltraités. (Photo Gendarmerie du Rhône)

Lors d'un contrôle mené vendredi dernier, les gendarmes de l'Arbresle ont mis en sécurité 16 chiens et trois oiseaux détenus illégalement.

Une saisie inhabituelle a eu lieu ce 5 avril à l'Ouest de Lyon. Dans le cadre d'un contrôle environnement, les gendarmes et la SPA ont mis en sécurité une vingtaine d'animaux maltraités. Ils vivaient en cage sur un terrain vague de l'Arbresle particulièrement pollué.

Un terrain pollué

L'opération menée vendredi était menée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Un service de l'Etat chargé notamment de prévenir la pollution et protéger la biodiversité. Ainsi, les gendarmes ont sauvé lors du contrôle 16 chiens et trois chardonnerets élégants. Ces derniers sont des oiseaux de petite taille, classés sur liste rouge des espèces menacées.

Plusieurs procédures pour pollution ont également été initiées par les militaires. Les personnes contrôlées enfreignaient en effet plusieurs règles de protection de l'environnement.

