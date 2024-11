Près de Lyon, une dizaine de chats maltraités retrouvée dans un appartement 

Le 5 novembre, la gendarmerie a découvert 18 chats maltraités, dont six déjà morts, dans un appartement de 38 m2 à Moins.

La gendarmerie et la police municipale ont découvert dans un appartement de 38 m2 de Mions, près de Lyon, 18 chats, dont six étaient déjà morts, maltraités et en piteux état. Selon Le Progrès, l’alerte a été donnée par l’association de protections des chats Cha-Manne, dont le propriétaire était membre. Celui-ci ne donnait plus aucune nouvelle des animaux recueillis depuis plusieurs semaines.

Pourtant considéré comme "le sauveur de chats", le suspect n’était pas sur les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre. Une enquête pour maltraitance animale a été ouverte.