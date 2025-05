Lundi 12 mai, l'auteur de l'agression antisémite survenue le 8 mars dernier à Villeurbanne a été condamné à trois mois de prison avec maintien en détention.

En mars dernier, un sexagénaire villeurbannais avait été victime d'une agression antisémite. Les faits remontent au 8 mars dernier, alors que l'homme rentrait tranquillement chez lui. Témoin d'un accident entre un conducteur et une voiture stationnée, le Villeurbannais avait décidé de ramasser le rétroviseur de la voiture touchée. Le conducteur apparemment alcoolisé serait alors descendu de son véhicule avant de l'insulter de "sale juif" et de "sioniste". Il l'aurait également accuser de "soutenir les massacres à Gaza". Effrayé, le sexagénaire aurait pris la fuite en courant avant d'être rattrapé, puis frappé. Résultat des courses : une triple fracture du bras et de nombreux hématomes pour l'homme qui n'était pas juif, mais soufi.

Lundi 12 mai, soit un peu plus de deux mois après les faits, le prévenu était jugé à Lyon pour violences "commises en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion." Selon le Progrès, ce dernier a écopé de trois ans de prison avec maintien en détention. Il est également condamné à verser 100 euros pour préjudice moral et 200 euros pour les frais de justice à SOS Racisme, Licra et Crif Aura. Une contravention de 200 euros pour vitesse excessive lui a également été attribué, tandis qu'il devra verser 1000 euros à la victime.

Initialement, l'auteur des faits devait être jugé le 21 mars. Le procès ayant été renvoyé à sa demande, un placement en détention provisoire avait alors été décidé. Avant ces faits, l'homme était déjà connu de la justice pour de nombreux faits de violence.

