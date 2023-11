Lyon : le vin à l'honneur avec deux Salons ce week-end

Le Salon des vignerons indépendants et le Salon des vins naturels ont lieu en même temps à Lyon ce week-end.

Les amateurs de vin ont le choix ce week-end à Lyon. Jusqu'à lundi, le 33e Salon des vignerons indépendants est installé à la Halle Tony Garnier (Lyon 8e) pour des dégustations et présentations de nombreux domaines viticoles.

En parallèle, le Salon Sous les pavés, la vigne, dédié aux vins naturels, investit le Palais de la Bourse (Lyon 2e) pour une 9e édition avec 70 exposants de vins et spiritueux. En plus des dégustations, différentes animations ponctuent le programme de ce week-end. À 15 heures ce samedi, le débat "Déviant mais pas d'évier : sus aux défauts, réels ou imaginaires, du vin naturel", se tiendra en présence de l'auteur Olivier Grosjean et du caviste Frédéric Lignon.

D'autres temps forts sont prévus tels que des dédicaces d'ouvrages dédiés à l'univers du vin, un happening autour de magnums rares et anciens, ainsi que la rediffusion du salon en direct sur la webradio thématique RadioVino.