Kiblind crée IF, le premier festival – entièrement gratuit – consacré aux illustrateurs français et internationaux, annonçant une flopée d’événements artistiques, ludiques et joyeux !

Créé par Kiblind – magazine lyonnais dédié aux arts visuels, notamment à l’illustration contemporaine –, le festival IF (Illustration Festival) met à l’honneur la crème des illustrateurs internationaux (quatre-vingts au total), les invitant à partager avec le public la passion de leur métier, dévoilant ainsi toutes les disciplines qui le composent.

Accueilli aux Subs et à l’ENSBA Lyon (École nationale supérieure des beaux-arts), il réserve une foule d’événements aux visiteurs qui pourront découvrir en préambule les cinq affiches officielles réalisées par ZEBU (Berlin), María Medem (Séville), Angela Kirkwood (Édimbourg), Simon Bailly (Lyon) et Raman Djafari (Berlin), avec pour seule consigne d’imaginer une question commençant par IF et de donner une réponse sous forme d’illustration.

Cinq expositions thématiques, reflets de notre environnement et d’enjeux de société, balisent le festival : la ville, la musique, la sexualité, le vivant et les faits divers. Le samedi 7 octobre, cinquante artistes se verront remettre un dé blanc dont ils habilleront à leurs souhaits les six faces, créant devant le public une nouvelle exposition.

Beaucoup d’autres choses encore : un bazar d’objets illustres démontrant toute l’ingéniosité des artistes qui créent sur des supports variés tels la céramique, le vitrail, les vêtements, les vinyles, les broches…, la baston dessinée opposant sur un ring des équipes d’illustrateurs usant de leur répartie comme de leurs tablettes graphiques ; un talk avec des pointures de l’illustration contemporaine pour discuter de leur parcours, des master class, des concerts illustrés, des courts métrages animés (avec deux programmes jeunesse à partir de 4 ans), du tatouage artistique…

Rendez-vous est donné donc pour un événement qui s’adresse à tous les publics, promettant une ambiance joyeuse et un univers rempli de créativité !

IF (Illustration Festival) – Les 7 et 8 octobre, aux Subs et à l’ENSBA Lyon

Entrée libre et gratuite - Illustration-festival.com