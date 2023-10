Un spectacle incandescent, entre danse et science

Présenté au théâtre Astrée, Ice Memory est un hommage à la glace, suivi d’une conférence abordant les impacts du changement climatique sur la haute montagne. C’est gratuit, ouvert à tous et à ne pas rater !

Dans le cadre de la Fête de la science, le théâtre Astrée de Villeurbanne a eu cette belle initiative de programmer Thô Anothaï et sa compagnie avec Ice Memory, un duo hip-hop où la danse démontre par les mouvements, le décor et la musique la fonte des glaciers et les conséquences sur notre monde.

Basé à Annecy, d’origine laotienne, le chorégraphe développe depuis de nombreuses années un travail qui questionne la nécessité vitale pour l’homme d’être en relation avec la nature.

Il collabore ici avec le célèbre glaciologue Hugo Mansoux, se nourrissant de ses travaux sur la glace pour retranscrire la beauté et la puissance de cet élément. Imposante, la scénographie transporte le public à l’intérieur d’un glacier illustré par des cyclos blancs encadrant la scène tandis qu’un tapis miroir jonchant le sol permet les reflets des corps qui se juxtaposent.

Fragments de glace et disparition

Le travail des lumières, particulièrement élaboré, dévoile peu à peu les différentes couches de glace. La danse incandescente de Thô Anothaï est fluide et douce, à la recherche de l’équilibre, laissant échapper des mouvements saccadés comme des fragments de glace qui se brisent.

Véritable ode à ce diamant blanc, Ice Memory révèle un univers poétique où la glace se métamorphose en éclats de vie fragiles, nous invitant à méditer sur sa disparition.

On ne manquera pas ce chorégraphe trop rare sur nos scènes lyonnaises dont la gestuelle est remplie de grâce et de sincérité. Le spectacle est suivi d’une rencontre avec Emmanuel Salim, maître de conférences à l’ISTHIA (université de Toulouse), qui aborde les impacts du changement climatique sur la haute montagne et le tourisme autour des grands glaciers alpins.

Ice Memory - Thô Anothaï –Le 10 octobre au théâtre Astrée, Villeurbanne.

À partir de 10 ans - Spectacle et conférence gratuits - Sur réservation : theatre-astree.univ-lyon1.fr