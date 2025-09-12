Actualité
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu

  • par La Rédaction avec AFP

    • Un jeune homme de 19 ans s'est rendu jeudi à la police en prétendant être l'auteur du meurtre d'un homme de 22 ans, grièvement blessé par balles mercredi soir à Lyon et décédé à l'hôpital dans la nuit, a annoncé la police à l'AFP.

    La victime, touchée dans une rue du centre-ville, avait été hospitalisée en début de soirée en arrêt cardio-respiratoire.

    "Un individu de 19 ans s'est présenté en fin de matinée (jeudi) au commissariat de Villeurbanne", dans la banlieue de Lyon, "prétendant être l'auteur des tirs mortels", a indiqué à l'AFP une responsable de la police, ajoutant qu'il a été placé en garde à vue.

    Une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte dans la soirée mercredi, avait annoncé le parquet, précisant que, selon les premiers éléments recueillis, les tirs "seraient survenus à la suite d'une rixe".

    Aucun lien n'a été établi, à ce stade, avec les manifestations du mouvement "Bloquons tout", qui ont rassemblé 8.000 personnes à Lyon mercredi, émaillées d'affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre et de dégradations, avait précisé la préfecture mercredi soir.

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi

