Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu

Un jeune homme de 19 ans s'est rendu jeudi à la police en prétendant être l'auteur du meurtre d'un homme de 22 ans, grièvement blessé par balles mercredi soir à Lyon et décédé à l'hôpital dans la nuit, a annoncé la police à l'AFP.

La victime, touchée dans une rue du centre-ville, avait été hospitalisée en début de soirée en arrêt cardio-respiratoire.

"Un individu de 19 ans s'est présenté en fin de matinée (jeudi) au commissariat de Villeurbanne", dans la banlieue de Lyon, "prétendant être l'auteur des tirs mortels", a indiqué à l'AFP une responsable de la police, ajoutant qu'il a été placé en garde à vue.

Une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte dans la soirée mercredi, avait annoncé le parquet, précisant que, selon les premiers éléments recueillis, les tirs "seraient survenus à la suite d'une rixe".

Aucun lien n'a été établi, à ce stade, avec les manifestations du mouvement "Bloquons tout", qui ont rassemblé 8.000 personnes à Lyon mercredi, émaillées d'affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre et de dégradations, avait précisé la préfecture mercredi soir.