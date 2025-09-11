Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Un homme grièvement blessé par balles à Lyon

  • par La Rédaction avec AFP

    • Un homme de 22 ans se trouve dans un état critique mercredi soir après avoir été blessé, à Lyon, par des tirs d'armes à feu dont le ou les auteurs restent en fuite, a indiqué le parquet.

    Aucun lien n'est établi à ce stade avec les manifestations du mouvement "Bloquons tout", qui ont rassemblé 8.000 personnes dans la ville et ont été émaillées d'affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre et de dégradations, a indiqué la préfecture.

    La victime a été prise en charge peu avant 18h en arrêt cardio-respiratoire et transférée à l'hôpital dans un état d'urgence absolue, ont précisé les pompiers. Une enquête pour tentative de meurtre a immédiatement été ouverte et, selon les premiers éléments recueillis, les tirs "seraient survenus à la suite d'une rixe", a précisé le parquet dans un communiqué.

    Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances, les mobiles des faits, et en identifier les auteurs, a-t-il ajouté.

    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

