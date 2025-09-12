Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne ce vendredi 12 septembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire toujours bien à Lyon, et cela malgré le retour du soleil depuis hier. Si la journée de ce vendredi 12 septembre s'annonce plus ensoleillée, la formation d'ozone devrait être sans conséquence sur la qualité de l'air.

    Hormis autour des grands axes de circulation la qualité de l'air sera moyenne à bonne à Lyon, avec des concentrations en particules fines et dioxyde de soufre toujours très basse, et moyenne pour l'ozone et le dioxyde d'azote.

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi 07:53
    voiture police faits-divers
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu 07:31
    Un vendredi calme et lumineux à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:14
    Pierre Oliver
    "Une occasion unique de gagner Lyon avec Jean-Michel Aulas" estime Pierre Oliver 07:00
    Neuf chantiers programmés sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine 11/09/25
    d'heure en heure
    Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 septembre 11/09/25
    Lyon : déplacer le marché de Noël à Bellecour ? "Pas d'actualité" répond la mairie 11/09/25
    1er mai 2017 manifestation CGT
    18 septembre : le syndicat des pharmaciens de l'Ain appelle lui aussi à la grève 11/09/25
    À Vénissieux, la boucherie d'un supermarché chinois fermée après un contrôle sanitaire 11/09/25
    Situation à Gaza : les Ecologistes demandent au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de sortir du silence 11/09/25
    Pour les Journées du patrimoine, la préfecture de l'Ain et l'Hôtel du département ouvriront leurs portes 11/09/25
    À Lyon, maire et préfet face aux commerçants au lendemain des manifestations 11/09/25
    trenitalia lyon paris
    Trenitalia ouvre ses ventes d'hiver et renforce sa ligne Paris-Lyon 11/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut