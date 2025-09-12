Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi

La qualité de l'air sera globalement bonne ce vendredi 12 septembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours bien à Lyon, et cela malgré le retour du soleil depuis hier. Si la journée de ce vendredi 12 septembre s'annonce plus ensoleillée, la formation d'ozone devrait être sans conséquence sur la qualité de l'air.

Hormis autour des grands axes de circulation la qualité de l'air sera moyenne à bonne à Lyon, avec des concentrations en particules fines et dioxyde de soufre toujours très basse, et moyenne pour l'ozone et le dioxyde d'azote.