Actualité
(photo : Florent Deligia).

Un vendredi calme et lumineux à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce vendredi 12 septembre 2025 avec du soleil présent tout au long de la journée.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, c'est une belle journée, calme et lumineuse qui attend la région lyonnaise ce vendredi 12 septembre. Une journée où le soleil se partagera le ciel avec quelques cumulus résiduels et nuages d'altitude.

    Côté températures, il fait 14 degrés ce vendredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison, avant un retour de la pluie pour la journée de samedi à Lyon.

