L'ex-ministre socialiste Hélène Geoffroy a accusé lundi La France insoumise d'avoir actionné des "ressorts populistes" pour lui ravir la mairie de Vaulx-en-Velin et a suggéré que le Premier secrétaire du PS Olivier Faure quitte ses fonctions.

"La campagne s'est focalisée sur la notion de vrais Vaudais ou pas Vaudais", les premiers étant les natifs de la ville, a-t-elle déclaré sur BFM TV. "C'est un discours que je n'avais jamais entendu que dans la bouche du Rassemblement national".

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Deuxième "ressort populiste": "c'est l'instrumentalisation claire d'une souffrance sociale qui existe", a ajouté Hélène Geoffroy. Elle "a été transformée de façon méthodique en haine, et je suis devenue (...) l'incarnation qui empêche d'avoir un logement ou un emploi à la mairie".

Battue pour 104 voix

Maire depuis 2014 de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, l'ancienne ministre déléguée à la Ville sous François Hollande a été battue à 104 voix près par le député LFI Abdelkader Lahmar, qui est né et a grandi dans cette ville populaire de 52.000 habitants. Tout en "acceptant" le verdict des urnes, Hélène Geoffroy, qui avait été invectivée le soir de sa défaite, a regretté "la brutalisation du débat".

La socialiste, tenante de longue date d'une ligne de rupture avec LFI, a estimé que son parti était "dans un moment historique face à cette confrontation par bloc que porte La France insoumise". Le PS doit sortir de "l'ambiguïté". "Olivier Faure doit quitter aussi cette posture et peut-être même ses fonctions", a lancé celle qui fut sa rivale lors du congrès du PS en 2021.

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Hélène Geoffroy a reproché à LFI de prôner "un schéma de société fragmentée": il y a "le eux-nous: les vrais, les faux, les gens qui souffrent et les classes moyennes (...) les jeunes et la police municipale".

Elle a aussi accusé le leader LFI Jean-Luc Mélenchon d'avoir dévoyé le concept de "nouvelle France". "Je viens de cette histoire de la créolisation, puisque je viens (...) des Outre-mers. Mais de cette nouvelle France, il a fait une France de blocs. Moi, je pense que nous sommes dans une France métissée et que la République est la réponse".