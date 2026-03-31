Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune vent violent ce mardi 31 mars 2026.

Le vent de nord est de retour sur la région ce mardi. Ainsi, Météo France a placé deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune vent violent. Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce mardi.

A noter également que les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ont tous été placés en vigilance jaune avalanches ce mardi 31 mars 2026.