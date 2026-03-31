Actualité
Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance. @Photo Mark Konig / Unsplash)

Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune vent violent ce mardi 31 mars 2026.

    Le vent de nord est de retour sur la région ce mardi. Ainsi, Météo France a placé deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune vent violent. Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce mardi.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ont tous été placés en vigilance jaune avalanches ce mardi 31 mars 2026.

    à lire également
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail 08:17
    JO 2030 : la ministre des Sports refroidit l'idée des épreuves de glace à Lyon 07:53
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS 07:44
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Un mardi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Audrey Henocque
    Relation ville/métropole : "on a besoin les uns des autres", plaide Audrey Henocque 07:00
    Tramway TCL ligne
    Métropole de Lyon : des perturbations attendues dès ce soir sur la ligne de tramway T4 30/03/26
    Impôts, prime d'activité, APL… ce qui change au 1er avril 30/03/26
    Lyon : un exercice de sécurité civile organisé dans le tunnel de la Croix-Rousse ce jeudi 30/03/26
    Malick Fofana de nouveau opéré : quelle fin de saison pour l'OL ? 30/03/26
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Lyon, Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Givors... : votre maire a-t-il vraiment gagné ? 30/03/26
    Villeurbanne : une maison mise à disposition de l’association Viffil, dédiée à l’accueil des femmes victimes de violences 30/03/26
    Aline Guitard
    Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire 30/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut