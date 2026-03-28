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Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.
Abdelkader Lahmar officiellement maire de Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin : pas de retournement de situation pour Abdelkader Lahmar, officiellement installé maire

  • par Corentin Lucas
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    • Six jours après le second tour des élections municipales, le nouveau conseil municipal de Vaulx-en-Velin s’est réuni ce samedi 28 mars pour acter l’élection du maire. Abdelkader Lahmar a été officiellement installé à la tête de la commune.

    Ces dernières heures, les rumeurs laissaient place au doute quant au possible renoncement de l’écharpe d’Abdelkader Lahmar pour conserver son siège à l’Assemblée nationale. Mais celui qui a été élu face à Hélène Geoffroy au soir du second tour des Municipales de Vaulx-en-Velin a finalement été confirmé en tant que maire par le conseil d’installation. Il a obtenu la majorité absolue avec 34 voix.

    Un conseil qui a notamment été marqué par les prises de paroles sur les débordements à l’encontre de la maire sortante, Hélène Geoffroy, au soir du second tour. "Je regrette ce que nous avons pu vivre en termes de débordements dimanche dernier. Ils ne sont pas à l’image de notre ville. Les Vaudaises et les Vaudais sont toutes et tous attachés au vivre ensemble, pilier de notre République", a déclaré la principale concernée en début de séance.

    "Je suis étonné de voir la préfète du Rhône et le président de la République pointer du doigt notre ville uniquement lorsqu’il s’agit de dénoncer les comportements ou propos inadéquats."

    Fraîchement élu maire de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar n’a, lui non plus, pas caché son mécontentement vis-à-vis de la polémique : "Je suis étonné de voir la préfète du Rhône et le président de la République pointer du doigt notre ville uniquement lorsqu’il s’agit de dénoncer les comportements ou propos inadéquats. (...) Celles et ceux qui étaient sur place le soir de notre victoire savent qu’il s’agissait avant tout d’un moment de célébration et que j’ai personnellement insisté pour que madame Geoffroy ne soit pas invectivé."

    La fin d'une ère

    Cette installation marque ainsi le début d’un nouveau cycle pour Vaulx-en-Velin, après les 12 années de mandat d’Hélène Geoffroy. Reste désormais à savoir si Abdelkader Lahmar honorera bien ses fonctions de maire. En effet, une option reste sur la table selon nos confrères du Progrès : celle d’accepter l’écharpe avant de la transmettre dans les semaines suivantes pour établir une transition plus discrète et retrouver son siège à l’Assemblée. Il lui reste 30 jours pour se décider.

    Lire aussi : Un homme tué dans une fusillade à Vaulx-en-Velin

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