Médias : Zonebourse rachète l’agence Option Finance

  • par Romain Balme

    • Basée à Annecy, l'entreprise Superformance, déjà détentrice de Zonebourse, a annoncé le rachat du média Option Finance.

    Le média Zonebourse annonce le rachat de l'hebdomadaire dédié aux professionnels de la finance, Option Finance. Cette transaction a été réalisée grâce à la participation de Superformance. La société haute-savoyarde déjà détentrice de Zonebourse mais aussi de Marketscreener. Cette étape permet au pôle éditorial de se renforcer et ainsi faire du groupe l'un des leaders européen des médias financiers. Les deux autres objectifs annoncés par Superformance via X (anciennement Twitter) sont les suivants : répondre aux nouvelles attentes des investisseurs, et accélérer leur stratégie de croissance en Europe.

    Une acquisition qui s'inscrit dans le contexte actuel

    Par l'intermédiaire d'un post LinkedIn, Franck Morel, CEO de Superformance s'est dit fier de cette acquisition, "à l’heure où l’IA produit des flux massifs". Il poursuit en justifiant cet achat : "les investisseurs exigent aujourd'hui une information fiable, vérifiée, et rédigée par des journalistes". Enfin, une dernière annonce concerne les journalistes. En effet, les effectifs ont triplé, dans le but de "donner à nos lecteurs et clients une avance décisive", conclue Franck Morel.

