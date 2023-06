Dès 2025, trois tours de quinze étages devaient être construites. Beaucoup trop pour les riverains qui ont lancé une pétition. La Métropole annonce avoir revue sa copie.

Présenté comme la dernière friche de Lyon, le site industriel des halles Nexans à Gerland, abritera d’ici quelques années plus de 450 nouveaux logements et un parc de 1,5 hectare. Certains habitants ont lancé une pétition signée par un peu moins de 1 000 personnes pour pointer la hauteur des nouvelles construction, plus de 15 étages pour certains. “Ce n’est plus Lyon, c’est New York”, s’exclamait une habitante lors de la concertation. En effet, nombreux sont ceux qui craignent de perdre beaucoup d’ensoleillement, parfois une vue sur Fourvière et, de manière générale, à redouter une baisse de la valeur de leur bien. “Une hauteur nécessaire et équilibrée”, selon les élus écologistes, afin de rendre possible la création du parc végétal au pied des constructions. L’équation est la suivante : pour plus de verdure, les constructions doivent être plus hautes afin de libérer de l’espace au sol. Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon, annonce aussi : “On a entendu leur critique et on a retravaillé le projet. On va enlever les quinze étages pour passer à quatorze ou treize. On va les placer astucieusement pour pénaliser le moins possible les riverains, afin que tous aient du soleil. On va reculer aussi les immeubles pour éviter les vis-à-vis.” De quoi convaincre les habitants ?

Lire aussi : Lyon : la ville de demain sera-t-elle surélevée ?

Lire aussi : Surélévation à Lyon : "On se cale sur la ligne de ciel des immeubles voisins”