Surélévation à Lyon : "On se cale sur la ligne de ciel des immeubles voisins”

Trois questions à Laurent Billirat, directeur commercial chez Adamia, entreprise spécialisée dans la surélévation.

Lyon Capitale : Quels sont les enjeux de la surélévation ?

Laurent Billirat : De manière structurelle, cela permet surtout d’éviter ce que l’on faisait au siècle dernier, à savoir étaler toujours plus loin la ville. C’est aussi une bonne solution pour répondre à la crise du logement et au manque d’offre. Ensuite, pour une copropriété, la vente du droit à surélever permet d’amortir ses gros postes de dépenses car ils sont pris à notre charge. On sait qu’il y a beaucoup d’injonctions à la rénovation aujourd’hui à Lyon. Nous pouvons, en complément de la surélévation, offrir aussi des conforts supplémentaires comme un ascenseur ou un local à vélo.

Aujourd’hui, les aides à la surélévation concernent uniquement les bailleurs sociaux. Comment le recevez-vous ?

Ce peut être compliqué. Il y a la situation où l’on achète le droit à surélever au bailleur afin de faire des logements en accession libre. De quoi lui permettre de rénover son patrimoine immobilier et de faire de la mixité sociale. L’alternative est que nous agissons seulement sur la maîtrise d’ouvrage. Mais il faut savoir que les bailleurs sociaux achètent les appartements à 2 500 euros le mètre carré auprès des promoteurs. Or le coût des travaux en surélévation est de 3 200 euros le mètre carré environ. Il peut donc y avoir des limites financières très rapidement.

N’est-ce pas défigurer le paysage urbain de Lyon ?

Je ne le crois pas car nous discutons énormément avec la Ville et les architectes des bâtiments de France. On ne fait pas n’importe quoi. De plus, les immeubles de grande hauteur sont assez rares. Enfin, nous ne dépassons pas souvent l’immeuble mitoyen. C’est-à-dire que l’on se cale sur la ligne de ciel du pâté d’immeubles voisins.

