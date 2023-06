Lyon : la ville de demain sera-t-elle surélevée ?

On ne sait plus où construire tant le foncier disponible se fait rare dans la région lyonnaise. Résultat, l’exécutif écologiste planche sur la possibilité de rajouter des étages aux immeubles. La hauteur sauvera-t-elle le logement lyonnais ?

Malgré la météo pluvieuse, Bruno Bernard avait le sourire en cette matinée de mars. Dans une résidence verdoyante de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, à deux pas de Vaise, le président écologiste de la Métropole de Lyon le sait, sa proposition fera date. L’exécutif métropolitain veut favoriser la surélévation des bâtiments existants. “Un nouveau levier face à la crise du logement”, indique Renaud Payre, le vice-président au logement de la Métropole, qui rappelle le contexte de la raréfaction du foncier disponible pour les constructions neuves. Autrement dit, à cause du manque de place au sol, regardons les toits pour créer de nouveaux logements. Bien que réservée au parc social, la mesure envoie néanmoins un signal à tout le secteur de la construction : la hauteur n’est plus un tabou. Un virage dans le discours des écologistes qui avaient, dès leur arrivée aux manettes du pouvoir, délaissé les tours de la Part-Dieu et annoncé la fin des grands immeubles avec de fortes réductions dans les programmes en cours. Preuve à l’appui, la surface habitable des deux bâtiments de la résidence Canopée, du bailleur social Rhône Saône Habitat, va doubler en passant de 20 à 44 logements. Dans le détail, une structure bois liée à des micropieux pour soutenir les nouvelles hauteurs et permettre d’élargir les édifices.

10 à 15 % des immeubles en ville